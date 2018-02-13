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Bakanlık Fikirtepe'de müteahhitliğe başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fikirtepe'de vatandaşların mağduriyetini engellemeye çalıştıklarını belirtti.

AA | 13.02.2018 - 15:33..
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel Tasarım Semineri"ne katılarak kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIKSIZ ŞEHİRLERDEN KURTULMALIYIZ"

Özhaseki, Bakanlık olarak 1,5 yıldır deprem ülkesi olan bu coğrafyada kentlerin nasıl dönüştürüleceğine yönelik bir gayret içinde olduklarını belirterek, "Son aşamaya geldi. Meclis çalışma aritmetiği içerisinde önümüzdeki günlerde gelecek, konuşacağız bunları zaten. Sağlıksız şehirlerden kurtulmalıyız. Depremler geldiği zaman ninni dinler gibi, hiç aldırış etmeden, güven içerisinde oturmalıyız. Bize, bizim toplumumuza yakışan bu." diye konuştu.

Bakanlık Fikirtepe'de müteahhitliğe başlıyor

"FİKİRTEPE'DE MÜTEAHHİTLİĞE BAŞLIYORUZ"

Fikirtepe'deki zorlu süreçten de bahseden Özhaseki, Bakanlık olarak bu olaya son vereceklerinden bahsetti.

İstanbul'da 60 metrekarelik bir yere müteahhitin 2 milyon lira verdiğini ama vatandaşın hala çıkmak istemediğine de şahit olduklarını anlatan Özhaseki, İstanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm sürecine yönelik, "Emin olun bizim bu konuyla ilgili ne kadar düşünen arkadaşımız, akademisyenimiz varsa gitseler, inceleseler onlarca güzel örnek, ciltler dolusu kitap çıkar. Şimdi bir sürü insan batmış, evinden ayrılmış ve dışarıda insanlar artık kira yardımı da alamamaya başlamışlar. Bakanlık olarak gittik şimdi müteahhitliğe başlıyoruz. Yani yapmayacağımız bir iş aslında ama ne yapalım, çözüm ortağı olarak girip vatandaşın mağduriyetini engellemeye çalışıyoruz. Ortaya çıkmış olan yoğunluk, manzara, ilişki biçimi hoşumuza gidiyor mu, gitmiyor ama bir sıkıntı var, çamur deryası haline gelmiş. Kurutmaya, temizlemeye çalışıyoruz. Yaptığımız tek şey bu." dedi.

Bakanlık Fikirtepe'de müteahhitliğe başlıyor

BİNA BAZLI DÖNÜŞÜM

Özhaseki, yoğunluk artışıyla ilgili belediye uygulamalarında da sıkıntıların bulunduğunu dile getirerek, "Bir başka yanlışlık, kıymetli mahallelerde bina bazlı dönüşümler başlıyor. Peki bina bazlı dönüşümleri bir iki kat daha yapınca müteahhit kurtarıyor, veriyor da nüfusu da arttırıyor ve orada yaşanmaz bir şehir ortaya çıkıyor. Halbuki dönüşüm gerektiren mahallelere de kimse gidip, dönüp bakmıyor." şeklinde konuştu.

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