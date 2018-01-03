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Bakanlık hesapladı: Zam maaşlara nasıl yansıyacak

Enflasyon oranı belli oldu. Yüzde 4'e ilave yüzde 1,69 artışla memur maaşlarına, ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında zam yapıldı. Maliye Bakanlığı zam tablosu yayınladı.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 14:20..
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Bakanlık hesapladı: Zam maaşlara nasıl yansıyacak

Bakanlık hesapladı: Zam maaşlara nasıl yansıyacak

Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşları için yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017'nin ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5,69 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak  ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte memurların maaşlarında, ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2893 TL'YE YÜKSELDİ

Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2721 TL’den 2893 TL’ye yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI 1978 TL OLDU

Memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 oranında artışla birlikte en düşük memur emekli aylığı 1871 TL’den 1978 TL’ye yükseldi.

EN DÜŞÜK SSK, BAĞ-KUR AYLIKLARI

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 5,69 oranında artış oldu. Böylece en düşük SSK emekli aylığı 1485 TL’den 1570 TL’ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise 1330 TL’den 1405 TL’ye yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

Maliye Bakanlığı, 2017 Temmuz ve 2018 Ocak dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları gösteren tablo yayınladı:

Bakanlık hesapladı: Zam maaşlara nasıl yansıyacak

MEMUR, SSK, BAĞ-KUR AYLIKLARI TABLOSU

2018 Ocak döneminde yapılan artışlar sonucunda memur emekli aylığı ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarını gösteren tablo ise şöyle:

Bakanlık hesapladı: Zam maaşlara nasıl yansıyacak

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