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Bakanlık uyardı: Şehitlik ve gazilik suistimal ediliyor

İçişleri Bakanlığı, isminde 'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerini kullanan derneklerin, şehitlik ve gaziliğin suistimal ettiğini bildirdi.

04.06.2017 - 11:50
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  2. İç Haber

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İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından 81 il Valiliği'ne gönderilen yazıda adında, 'Şehit' ve 'Gazi' kelimeleri bulunan bazı dernekler ile ilgili şikayetlerin Bakanlığa ulaştığı belirtilerek, bu derneklerin kamu ile ilişkilerinin hassasiyetle takip edilmesi istenildi.

81 İL VALİLİĞİNE YAZI GÖNDERDİ

Bakanlık üzerinden 81 il Valiliğine gönderilen yazıda şöyle denildi:

"İlgide kayıtlı tarih ve sayılı yazı gereğince, isminde 'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerini kullanan dernekler hakkında Bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetlerde söz konusu derneklerden bazılarının halkımızın şehitlik ve gazilik ile ilgili hassasiyetlerini suiistimal ederek, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde dernek başkanlarının akraba ve hısımlarını şehitlik ve gazilik kavramları üzerinden çeşitli ihalelerden çıkar sağladıkları iddia edilmektedir. Bu kapsamda, konunun önem ve ehemmiyeti göz önünde bulundurularak 'Gazi ve 'Şehit' isimleri ile faaliyet gösteren derneklerin kamu ile ilişkilerinin hassasiyetle takip edilmesi hususunu, bilgilerinize rica ederim"

Bakanlık uyardı: Şehitlik ve gazilik suistimal ediliyor

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