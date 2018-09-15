Bakanlıklar ve kurumlara atama yapıldı

Gazi Üniversitesi bünyesinden ayrılarak kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yusuf Tekin atandı.

AÇIK BULUNAN YERLERE ATAMA

Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan kararlara göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Koca atanırken, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Ömer Gücük, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Hakan Olcay, Teftiş Kurulu Üyeliğine Bekir Uysal, İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Gül Büyükerşen, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Esin Çakıl getirildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Şeref Kalaycı’nın atanması uygun görüldü.