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Bakanlıklara atamalar

Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları, Resmi Gazetede yayımlandı.

27.01.2017 - 05:39
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Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Büyükelçi Kemal Bozay, Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Erkan Aytun, Tuğrul Biltekin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Alparslan Bayraktar atandı. Bayraktar’dan boşalan göreve ise Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Safa Uslu atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Ferda Yıldırım, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğine Yüksek Öğretim Kurulu üyesi Yavuz Atar atandı. Orman ve Su İşleri Meteoroloji İkinci Bölge Müdürlüğüne Mehmet Latif Gültekin atandı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdür Yardımcılığına Laçin Akçay ve Uğur Kenan Adiloğlu, İzmir 2’inci Bölge Müdürlüğüne Samsun 7’inci Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Konya 3’üncü Bölge Müdürlüğüne Turgut Aydın, Kayseri 6’ıncı Bölge Müdürlüğüne Erzurum 12’inci Bölge Müdürü Şenol Altıok, Samsun 7’inci Bölge Müdürlüğüne Kenan Keskin, Trabzon 10’uncu Bölge Müdürlüğüne Selahattin Bayramçavuş, Bursa 14’üncü Bölge Müdürlüğüne Mehmet Yazıcıoğlu, Kastamonu 15’inci Bölge Müdürlüğüne Hüsamettin Özendi, Sivas 16’ıncı Bölge Müdürlüğüne Aydoğan Aslan, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğüne Murat Gönenli, Kars 18’inci Bölge Müdürlüğüne Recep Yener Birlikler atandı.

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