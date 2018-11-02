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Bakanlıktan köy okuluna teknolojik destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sosyal medyadan bilgisayar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazı talebinde bulunan Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki Gölcük İlkokulunun ihtiyaçlarını karşıladı.

AA | 02.11.2018 - 13:50..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sosyal medyadan bilgisayar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazı talebinde bulunan Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki Gölcük İlkokulunun ihtiyaçlarını giderdi.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYACI GİDERİLDİ

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Gölcük Mahallesi'ndeki yaklaşık 300 öğrencinin taşımalı sistemle eğitim gördüğü Gölcük İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Gökhan Ersoy, yaklaşık 20 gün önce sosyal medya üzerinden okulun ihtiyaçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletti. Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçti.

Bakanlıktan köy okuluna teknolojik destek

5 BİLGİSAYAR, FOTOKOPİ MAKİNESİ VE PROJEKSİYON GÖNDERİLDİ

Öğretmen Ersoy ile iletişime geçen Bakanlık yetkilileri, kısa sürede okula 5 bilgisayar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazı gönderdi.

Cihazları teslim alan öğretmen Ersoy ve öğrencileri, sosyal medya üzerinden Bakan Mustafa Varank'a teşekkür etti. Gökhan Ersoy yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden talepte bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin, kısa sürede kendisine dönüş yapmasına çok şaşırdığını söyledi.

Bakanlıktan köy okuluna teknolojik destek

"ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE SUNDUK"

Desteklerinden dolayı Bakan Mustafa Varank ve diğer yetkililere teşekkür eden Ersoy, "Teknolojik imkanların gelişmesi sayesinde sosyal medya kullanımı arttı. Biz de bu sayede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla sosyal medya üzerinden iletişime geçtik. Okulumuzun eksikleri ve ihtiyaçları için destek istedik. Bakanlık yetkilileri de bizimle iletişime geçerek ihtiyacımız olan bilgisayar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazını gönderdi. Öğretmenler olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek adına elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz. Gelen teknolojik cihazları hemen öğrencilerimizin hizmetine sunduk."

Bakanlıktan köy okuluna teknolojik destek


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