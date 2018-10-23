Bakanlıktan okul kantinlerine sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başladığı 17 Eylül'den bugüne kadar eğitim ve öğretim kurumları bünyesindeki 10 bin 728 kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocağının denetlendiğini ve 8 işletmeye idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

ÇALIŞMALAR ÖZENLE YAPILIYOR

Osman Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, gıda konusunda tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla çalışmalarını büyük titizlikle ve aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

İŞLEM UYGULANDI

Bakanlıkça, ülke genelinde 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başladığı 17 Eylül'den bugüne kadar eğitim ve öğretim kurumları bünyesindeki 10 bin 728 kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocağının denetlendiğini ifade eden Pakdemirli, bu denetimler sonucu 8 işletmeye idari yaptırım uygulandığını belirtti.

KANTİNLER İÇİN HİZJYEN EĞİTİMİ

Bakan Osman Pakdemirli, "Bakanlığımızca en hassas tüketici gruplarından olan öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesine yönelik 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 81 ilde bin 291 eğitim verilmiş, 107 bin 625 öğrenciye ulaşılmıştır. 2023 yılına kadar sürecek eğitimlerle ülkemizde bulunan tüm okullarda öğrenim gören çocuklarımızın eğitim alması hedeflenmektedir. Ayrıca bakanlığımızca kantinlerde çalışan bütün personel için hijyen eğitimi alma şartı getirilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde 45 bin 29 kantin çalışanı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeli eğitilmiştir. 2015 yılının başından itibaren de hijyen eğitimi almamış kişilerin kantin ve yemekhanelerde çalışmasına izin verilmemektedir" dedi.



