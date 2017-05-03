taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.466
USD
3,5386
EURO
3,8614
ALTIN
142,65
PETR
50,8000

Bakanlık'tan tabuttaki pırlanta kılıç açıklaması

Kültür Bakanlığı, Ardahan’da bulunan tabutun heyet huzurunda, halkın önünde açıldığını ve içinden pırlanta kılıç çıkmadığını açıkladı.

03.05.2017 - 15:24
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

1

Ardahan’ın Merkez’e bağlı Karagöl İlçesi’nde bulunan cesetle ilgili tartışmalar sürüyor. 1877-1878 Osmanlı - Rus savaşında (93 Harbi) ölen Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman’a ait olduğu düşünülen tabutun içinde pırlanta bir kılıcın da olması gerektiği yönünde Rus medyasında çıkan haberler yeni tartışma başlattı.

HEYET HUZURUNDA AÇILDI

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'a konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, tabutun heyet huzurunda açıldığını vurguladı. Heyetin Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı’nın gözetiminde polis, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü temsilcisi ve arkeologlardan oluştuğunu belirten yetkililer, tabutun Ardahan halkının gözleri önünde açıldığını söyledi.

"KILIÇ OLSAYDI SAKLAMAZDIK"

Yetkililer, “Kılıç olsaydı bunu saklamazdık. Bütün Ardahan halkı seyrederken kapak açıldı. İçinde kılıç olmadığı gibi herhangi bir taşınır kültür varlığı da bulunmadı.

Böyle bir tabutun bulunmasının ardından tabii böyle şehir efsaneleri olacaktır. Bu şehir efsanelerinin önüne geçmek de mümkün değil. General olup olmadığını bilmiyoruz. Belki üst düzey bir subaydır” dedi.

Yetkililer, cesedin kime ait olduğunu henüz tespit edemediklerini belirterek şöyle konuştular: “Kimliğini tespit edemediğimiz bir insanla ilgili, sanki tespit etmişiz gibi ‘Bunun kılıcı da olması lazım’ diyorlar. Şu anda tabutun bulunduğu alanda başka mezar odalarının olabileceği olasılığı üzerinde duruyoruz. O alanın ve mezar odasının tescil edilmesi için çalışma yapıyoruz.”

Tabut, başsavcının gözetiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi ve arkeologlar eşliğinde açıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

221
Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

114
Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

31
Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

85
Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

132
Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

33
Akşener'e ilk destek Abdüllatif Şener'den

Akşener'e ilk destek Abdüllatif Şener'den

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM