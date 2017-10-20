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Bakanlıktan Türk yolcuları köpekle arayan Viyana'ya tepki

THY yolcularının Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir hava alanında polis köpeğiyle aranmaları Dışişleri Bakanlığını harekete geçirdi.

20.10.2017 - 01:12
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Dışişleri Bakanlığından, Viyana Schwechat Havalimanı'nda THY yolcularının polis köpeğiyle aranmalarına tepki gösterildi.

Bakanlıktan Türk yolcuları köpekle arayan Viyana'ya tepki

BAKANLIK SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN İRTİBATA GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viyana Başkonsolosluğu yetkililerinin havaalanına giderek, inceleme yaptığı bildirildi. Aynı zamanda yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür aramaların, ihbar yapılması üzerine ve nadiren, tüm havayollarını kapsayacak şekilde yapıldığı öğrenilmiştir. Viyana Büyükelçiliğimizce, Avusturya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, görüntülerdeki uygunsuz kontrol şekline dikkat çekilmiş ve ilgili Avusturya makamlarının, bilhassa da gümrük muhafaza memurlarının uyarılmaları talep edilmiştir."

Avusturya polisi Türk yolcuları köpeklerle aradı

"DAHA HASSAS OLACAĞIZ" SÖZÜ ALINDI

Açıklamada, Avusturya makamlarının bu tür kontrollerde daha hassas davranacaklarını taahhüt ettikleri vurgulandı.

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