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Bakıcısı olduğu çocuğa işkence yapan Ukraynalı yakalandı

İstanbul'da bakıcılığını yaptığı çocuğa işkence yaptığı kamera görüntüleriyle tespit edilen Ukraynalı Nadiia Shapoval, Muğla'da yakalandı.

13.05.2017 - 04:59
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İstanbul'da ikamet eden Ukraynalı Maria Taran, çocuğundaki morluklardan şüphelenerek eve gizli kamera taktırdı. Ukraynalı bakıcı Shapoval'ın çocuğuna işkence yaptığını kamera kayıtlarından izleyen Taran, bakıcıdan şikayetçi oldu.

Bakıcısı olduğu çocuğa işkence yapan Ukraynalı yakalandı

Komşularından bakıcının Muğla'nın Marmaris ilçesine gittiğini öğrenen aile, Marmaris Emniyet Müdürlüğüne bakıcının eşkalini bildirdi. Eşkal doğrultusunda araştırma yapan Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE'den Ukraynalı Nadiia Shapoval'ın Kemeraltı Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Bakıcısı olduğu çocuğa işkence yapan Ukraynalı yakalandı

Gözaltına alınan Shapoval, Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Nadiia Shapoval'ın çocuğa şiddet uyguladığını itiraf ettiği ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakıcısı olduğu çocuğa işkence yapan Ukraynalı yakalandı

Bakıcısı olduğu çocuğa işkence yapan Ukraynalı yakalandı

Bakıcısı olduğu çocuğa işkence yapan Ukraynalı yakalandı

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