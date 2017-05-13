Bakıcısı olduğu çocuğa işkence yapan Ukraynalı yakalandı

Kanada, Irak'ta 17 kez yanlış hedefe atış yaptı

Chelsea deplasmanda West Bromwich Albion'u Batshuayi'nin attığı golle 1-0 yendi ve Premier Lig şampiyonu oldu.

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Atatürk Havalimanı'nda park halindeki otomobilde yangın

İç Hatlar geliş katında park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.