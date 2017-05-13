Bakıcısı olduğu çocuğa işkence yapan Ukraynalı yakalandı

İstanbul'da ikamet eden Ukraynalı Maria Taran, çocuğundaki morluklardan şüphelenerek eve gizli kamera taktırdı. Ukraynalı bakıcı Shapoval'ın çocuğuna işkence yaptığını kamera kayıtlarından izleyen Taran, bakıcıdan şikayetçi oldu.
Komşularından bakıcının Muğla'nın Marmaris ilçesine gittiğini öğrenen aile, Marmaris Emniyet Müdürlüğüne bakıcının eşkalini bildirdi. Eşkal doğrultusunda araştırma yapan Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE'den Ukraynalı Nadiia Shapoval'ın Kemeraltı Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan Shapoval, Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Nadiia Shapoval'ın çocuğa şiddet uyguladığını itiraf ettiği ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.