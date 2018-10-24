Bakır ve kalaycı mesleğinin son temsilcileri

İlçenin en çok ziyaretçi alan Tarihi Çarşısı'nda, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ustalar, uzun yıllardır severek yaptıkları işlerini zamana karşı mücadele ederek sürdürmeye çalışıyor.

Geleneksel mesleklerin son halkaları ustaların teknolojiye direnerek el emeğine dayalı ortaya çıkardığı ürünler, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

"MODERN HAYAT MESLEĞİMİZİ YOK ETTİ"

Safranbolu'da tarihi konakların kapılarına kilit ve tokmak yapan çilingir Hüseyin Şahin Özdemir, meslekte 40. yılını doldurduğunu söyledi.

Yaşı ilerlemiş ustaların çoğunluğunu oluşturduğu bir kuşağın, Safranbolu'da günden güne geçmişte kalan bir zanaatın son örneklerini verdiğini ifade eden Hüseyin Özdemir, modern hayatın geleneksel meslekleri tükettiğini belirtti.

"MESLEĞİN SON HALKASIYIZ"

İnsanların yaptığı işi sevmesi gerektiğini, işini seven kişinin daha başarılı olduğunu vurgulayan Hüseyin Özdemir, "Bu mesleklerde zincirin son halkasıyız. Çırak veya kalfa bulmak bu saatten sonra herhalde çok zor. Ümit kesilmez ama şu anda yalnız çalışıyoruz. Çırak ya da kalfa bulamazsak herhalde 'Birileri yapar inşallah.' deriz. Eski eserlerle birlikte ustaların da korunmasını istiyoruz" diye konuştu.

OSMANLI ORDUSUNUN AYAKKABI İHTİYACINI KARŞILAMIŞ

İlçede, Osmanlı döneminde lonca düzeniyle yapılan ve savaş zamanında Osmanlı ordusunun ayakkabı ihtiyacını karşılayan 48 dükkanın bulunduğu Yemeniciler Arastası'nda kalan tek yemeni ustası Erhan Başkaya da 1980'de ilkokulu bitirdikten sonra mesleğe başladığını söyledi.





"İŞİMİ SEVİYORUM"

Mesleğe başladığı dönemde yemenicilikle uğraşan 25-30 esnaf olduğunu aktaran Erhan Başkaya, "O zaman ustamız elimizden tuttu, yanına aldı bizi. İşimi severek yapıyorum. 12 yıldır tek başıma çalışıyorum. Şimdi artık zanaatlar bitiyor. Bakırcı, kalaycının artık son demleri ise bizim için de öyle" ifadelerini kullandı.



