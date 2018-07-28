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Bakırköy'de bir polis memuru intihar etti

BunaaBir süredir bunalımda olduğu söylenen polis memuru Selçuk Çalık, kendi silahıyla hayatına son verdi.

DHA | 28.07.2018 - 23:06..
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Çobançeşme Fidanlık Mevkii D-100 Karayolu güney yanyolda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 8 aydır çalışan polis memuru Selçuk Çalık (28) silahıyla intihar etti. İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde çalışan bir işçi genç polisi kanlar içinde görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralı polis memurunu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Olay yerinde genç polise ait silah, kimlik, cüzdan ve şahsi malzemelerin bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre, genç polis memurunun bunalımda olduğu ve sürekli istifa edeceğini söylediği öğrenildi.

Bakırköy'de bir polis memuru intihar etti

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