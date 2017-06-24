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Bakırköy'de doğalgaz patlaması

Osmaniye Mahallesi Cami Sokağı'nda bir tatlıcı dükkanında, doğalgaz kaçağından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

24.06.2017 - 07:03
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Patlamanın yaşandığı dükkanın etrafındaki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bakırköy'de doğalgaz patlaması

Polis ekipleri, iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlileri ise tatlıcı dükkanının bulunduğu binadan bazı vatandaşları tahliye etti.

Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilin camlarının kırıldığı görüldü.

Bakırköy'de doğalgaz patlaması

Hafif yaralanan bir kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı sokakta çalışma başlattı.

Bakırköy'de doğalgaz patlaması

Bakırköy'de doğalgaz patlaması

Bakırköy'de doğalgaz patlaması

Bakırköy'de doğalgaz patlaması

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