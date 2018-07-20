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Bakırköy’de fuar merkezinde yangın

CNR EXPO Fuar Merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede söndürüldü.

İHA | 20.07.2018 - 06:35..
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Bakırköy Yeşilköy’de bulunan CNR EXPO Fuar Merkezinde bulunan stant bakım atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden atölyede yangın çıktı. Yangını gören görevliler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bakırköy’de fuar merkezinde yangın

Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle CNR EXPO Fuar Merkezinde yoğun duman oluştu. Yangını söndüren itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakırköy’de fuar merkezinde yangın VİDEO

Bakırköy’de fuar merkezinde yangın

Bakırköy’de fuar merkezinde yangın

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