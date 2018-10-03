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Bakırköy'de insanları ezmek isteyen kişi tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de otomobille çok sayıda kişiye çarpan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı.

DHA | 03.10.2018 - 16:58..
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Bakırköy'de insanları ezmek isteyen kişi tutuklandı

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralayan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA LOJMANDAN ATEŞ AÇMIŞTI

21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen, öğle saatlerinde Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Göçmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Hakim anne ile savcı babanın oğlu olan Görkem Sertaç Göçmen, geçen yıl Ataköy'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Bakırköy'de insanları ezmek isteyen kişi tutuklandı

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen'in tutuklanmasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Bir alışveriş merkezinin önündeki caddede özel aracı içerisinde kız arkadaşını darp etmesi ve bunu gören vatandaşların olaya müdahale etmek istemesi nedeniyle şüpheli Görkem Sertaç Göçmen, vatandaşlarla kavga etmiş daha sonra cadde ve kaldırımda bulunan yoğun kalabalık şeklindeki vatandaşların üzerine hızla aracını sürmüş ve olay yerinden kaçmıştır. Kısa bir süre sonra şüphelinin aracı ile tekrar olay yerine geldiğini gören vatandaşlar yoğun tepki göstermiş, şüpheli derhal gözaltına alınmıştır. Olay nedeniyle ikisinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde toplam altı vatandaşımız ve şüphelinin aracındaki mağdur yaralanmıştır. Şüphelinin kanında yapılan incelemede alkol tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğinin tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir"

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Bakırköy'de insanları ezmek isteyen kişi tutuklandı


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