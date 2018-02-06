taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.457
USD
3,7662
EURO
4,6685
ALTIN
160,94
PETR
67,1200

Bakırköy'de intihar girişimi

İstanbul'da daha önce de birkaç defa intihar girişiminde bulunan simitçi İbrahim A. müzakereci polislerden çay, yağ, şeker ve Karabük için otobüs bileti istedi.

DHA | 06.02.2018 - 20:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İntihar girişimi, İncirli caddesi üzerindeki 5 katlı bir bankanın çatısında gerçekleşti. Daha önce de İstanbul'da merkezi yerlerde birkaç intihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki simitçi İbrahim A., bankanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

"BORCUM VAR"

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Bakırköy istikameti 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Zaman zaman aşağı sarkan simitçi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Çok sayıda vatandaşın izlediği intihar girişiminde çok sayıda vatandaşın sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü.

Bakırköy'de intihar girişimi

Bu seferki intihar girişiminde ilginç talepler sıralandı VİDEO

POLİS İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

Borcu olduğunu iddia eden İbrahim A.'nın aşağı inmek için ilginç isteklerde bulundu. Müzakereci polislerinden çay, yağ, şeker ve Karabük'e otobüs bileti isteyen İbrahim A. uzun uğraşların ardından intihardan vazgeçirilerek aşağı ndirildi. İbrahim A. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Bakırköy'de intihar girişimi

Bakırköy'de intihar girişimi

Bakırköy'de intihar girişimi

Bakırköy'de intihar girişimi

Bakırköy'de intihar girişimi

Bakırköy'de intihar girişimi

Bakırköy'de intihar girişimi

Bakırköy'de intihar girişimi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

45
SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

55
Afrin'deki sivil kıyafetli teröristler

Afrin'deki sivil kıyafetli teröristler

171
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

51
CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

57
Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

271
İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM