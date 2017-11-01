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Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Yeşilköy'de bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda avukat Kudbedin Kaya hayatını kaybetti.

01.11.2017 - 01:32
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Yeşilköy Mahallesi Cümbüş Sokak'ta bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen avukat Kudbedin Kaya, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

2 KİŞİ DE YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kaya'nın saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirlendi. Yine saldırı sırasında ismi henüz öğrenilemeyen iki kişinin daha yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

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