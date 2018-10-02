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Bakırköy'de sürücü otomobili yayaların üstüne sürdü

Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var.

DHA | 02.10.2018 - 18:57..
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Bakırköy'de sürücü otomobili yayaların üstüne sürdü

Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi'nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı.

5 KİŞİ YARALANDI

Otomobil içinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye çevredekiler müdahale etti. Bu sırada tepki gösterenlerin üzerine üzerine aracı süren kişi ters yöne girdi. Önüne çıkanlara çarpan sürücü kaçmaya çalıştı.

YAKALANDI

Olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaçan sürücü bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelinin çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Bakırköy'de sürücü otomobili yayaların üstüne sürdü VİDEO

 





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