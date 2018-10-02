Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi'nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı.
5 KİŞİ YARALANDI
Otomobil içinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye çevredekiler müdahale etti. Bu sırada tepki gösterenlerin üzerine üzerine aracı süren kişi ters yöne girdi. Önüne çıkanlara çarpan sürücü kaçmaya çalıştı.
YAKALANDI
Olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaçan sürücü bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelinin çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Bakırköy'de sürücü otomobili yayaların üstüne sürdü VİDEO