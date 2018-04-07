Bakırköy'de yanan taksinin sürücüsü zor kurtuldu

D-100 karayolu, Şirinevler yan yolda sabah saat 04:30 sıralarında meydana gelen yangında can kaybı yaşanmadı. 34 TJP 22 plakalı taksiyi kullanan Ahmet Cindemir, Topkapı istikametine doğru seyir halindeyken aracın motor kısmında dumanlar yükseldi.

İNCELEMELER BAŞLADI

Taksinin yanmaya başladığını gören sürücü aracının durdurarak kendisini dışarı attı. Daha sonra ise taksinin motor kısmından başlayan yangın bir anda tüm aracı sardı. Yoldan geçen diğer taksi sürücüleri meslektaşının yardımına koşarken, bir yandan da durumu polise ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye yanan araca müdahale ederken, polis ekipleri de yan yolu bir süreliğine araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yanan otomobil tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları da bir süre daha devam etti. Taksinin neden yandığı yapılacak incelemeler sonrası belirlenecek.