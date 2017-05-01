Bakırköy'deki 1 Mayıs mitingine katılım düşük oldu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB, TBB ve 1 Mayıs bileşenleri kortejleri, kutlama yapılacak Bakırköy Halk Pazarı alanında yerini aldı. Fakat İstanbullular bu mitinge rağbet göstermedi.

Bakırköy'deki miting alanının havadan görüntüsü GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Kutlamalara katılmak isteyen sendikaların üyeleri ve vatandaşlar, alana girişte ve buraya açılan sokaklarda güvenlik aramasından geçirildi. Bakırköy Adliyesi önündeki Halk Pazarı alanında yapılacak kutlamalar için fonunda büyük bir ekran bulunan ve üzerinde "Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs" yazan dev platform kuruldu. Bakırköy'de 1 Mayıs kutlamaları VİDEO Miting alanında da polis geniş güvenlik önlemi aldı. Sahne ve miting alanı arasında çift güvenlik bariyerleri oluşturuldu. Sendika üyesi işçiler ve vatandaşlar, miting alanına 3 ayrı arama noktasından güvenlik kontrolünden geçtikten sonra alındı. Kutlamalar, saat 13.00'te başladı. Programda daha sonra DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Türkel konuşma yapacak. Kutlamalar, Kardeş Türküler konseriyle sona erecek.