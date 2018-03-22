Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

1 Trafik kavgasında bıçak çekti İzmir'de bir sürücü, motosikletli gencin tepkisine sinirlendi ve bıçakla saldırdı.

2 Bakırköy'deki nevruz kutlamalarında 81 kişiye gözaltı İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Nevruz kutlamalarında PKK propagandası yapmaya hazırlanan 81 kişi gözaltına alındı.

3 Fransa'da Türk marketini kundakladılar yabancı biri öldü Fransa'nın Grenoble kentinde Türklere ait bir market kundaklandı. Meydana gelen yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden kişinin Türk olmadığı açıklandı.

4 Küçük çocuk Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'na selam gönderdi Başbakan Binali Yıldırım, Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti. Bu esnada küçük bir çocuk, Başbakandan Cumhurbaşkanına selam söylemesini istedi.

5 Cumhurbaşkanı Fidan'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

6 Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek Kosova Meclisi, Karadağ ve aralarındaki sınırın yeniden belirlenmesine ilişkin yasa tasarısını onayladı. AB ise bunu bir başarı olarak gördü.