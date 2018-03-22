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Bakırköy'deki nevruz kutlamalarında 81 kişiye gözaltı

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Nevruz kutlamalarında PKK propagandası yapmaya hazırlanan 81 kişi gözaltına alındı.

DHA | 22.03.2018 - 01:40..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki etkinlik alanında polis gelenleri didik didik aradı. Yapılan kontrollerde toplam 81 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy'deki nevruz kutlamalarında 81 kişiye gözaltı

GÖZALTINA ALINANLARIN 3'Ü ÇOCUK

Nevruz etkinliğinde 3'ü çocuk 40'ı kadın 81 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan çeşitli şubelerdeki işlemleri devam ediyor.

Bakırköy'deki nevruz kutlamalarında 81 kişiye gözaltı


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