Baklavacılardan fıstık boykotu

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, "Çiftçiden kilosu 60 TL’ye alınan baklavalık fıstık ramazan öncesi stokçular tarafından 210 TL'ye piyasaya sürülüyor. Şu anda fıstığın fiyatı 70 TL olması gerekirdi. Bu kadar fahiş bir kar ne ahlakidir ne de hukuka uygundur. Stokçulara kara borsacılara fırsat vermeme adına ramazan ayında fıstıklı baklava satmama kararı aldık. Fıstık yerine ceviz, badem, fındık gibi ürünlerden baklava üretimine ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

BOYKOT ETME KARARI

BAKTAD yapılan açıklamaya göre, ramazan ayına sayılı günler kala stokçular baklavalık fıstığın kilosunu 210 TL’ye yükseltince baklava üreticileri fıstıklı baklava üretmeme ve durumu boykot etme kararı aldı.

BAKTAD öncülüğünde sektörün önde gelen tatlı üreticileri bir araya gelerek, baklava sektörünün yaşadığı sıkıntılar konuşuldu. Sektör temsilcileri soruna çözüm bulmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşmeyi planlıyor. Baklavacılar fıstık fiyatları aşağı çekilinceye kadar fıstıklı baklava yerine fındık, ceviz ve bademli baklava üretimine ağırlık verecek.

"KİLOSU 70 LİRA OLMALIYDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, çiftçiden kilosu 60 TL’ye alınan baklavalık fıstığın ramazan öncesi stokçular tarafından 210 TL'ye piyasaya sürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Şu anda fıstığın fiyatı 70 TL olması gerekirdi. Bu kadar fahiş bir kar ne ahlakidir ne de hukuka uygundur. Ne üretici ne baklavacı ne de tüketici bu işten karlı çıkmaktadır. Soruna bir çözüm üretilmezse çok sayıda baklavacı iflas edecek ve milli değerimiz olan baklava tarihe karışacak. Stokçulara kara borsacılara fırsat vermeme adına ramazan ayında fıstıklı baklava satmama kararı aldık. Fıstık yerine ceviz, badem, fındık gibi ürünlerden baklava üretimine ağırlık vereceğiz. Sektörümüzde faaliyet gösteren pek çok firma bu konuda destek vereceğini açıkladı. Bu hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaret ederek desteğini talep edeceğiz. Nasıl et fiyatlarındaki artış sonrası kontrollü bir ithalat yapıldıysa fıstıkta da aynı uygulamayı yapabiliriz.”

"DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLEMEKTEYİZ"

Yıldırım, kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosunun 70 TL ile 100 TL arasında satıldığını aktararak, bu kadar pahalı bir baklavanın vatandaşa haksızlık olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte stokçuların fıstık fiyatını yüzde 300 artırdığına dikkati çeken Yıldırım, “Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından dolayı, bu boşluktan faydalanan karaborsa stokçular piyasaya zarar vermektedir. Enflasyonun artışına da neden olan bu durumda en çok zarar gören, fıstık üreticisi, fıstığı son ürün olarak satan kuruyemişçi, baklavacılar ve de fıstık kullanan diğer sektör mensuplarıdır ve dolayısıyla tüketicilerde bu artışın bedelini ödediği açıktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sektörde yaşanan kontrolsüz fiyat politikalarının önüne geçilmesi için ithalat gümrük vergilerinin düşürülmesi ve ithalatın önünün açılması gerektiğini aktararak, "Rasyonel fiyatlama yapılabilmesi için borsa ve ilgili tüm kurumların daha fazla inisiyatif almaları gerekmektedir. Haksız rekabet, kayıt dışı faaliyetler ve karaborsacılığa yönelik faaliyet içerisinde olanların tespit edilip yaptırım uygulanması konusunda devletimizden yardım beklemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.