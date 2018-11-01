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Baklofen pompası nedir

Baklofen bir çeşit kas gevşetici olup Multibl Skleroz yani MS hastalarındaki spastititeyi azaltmak için kullanılır. Baklofen poması da bu ilacın kullanılabilmesi için gereklidir.

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Çağımızın en korkunç hastalıklarından biri olan MS'in tedavi sürecinde baklofen önemli vir unsurdur. Daha çok hastalığuın neden olduğu tepkilemeleri azaltmak için kullanılan baklofen, kas gevşetici türevi olup, istemsiz tepkimelerin önüne geçmek için kullanılmaktadır.

Baklofen pompası nedir

BAKLOFEN POMPASI NEDİR

Baklofen pompası baklofenin ilacın verimli olarak kullanılabilmesi için gereklidir. İnce esnek bir tüp ve pompadan oluşan baklofen pompası Pompa yuvarlak metalik bir diskten yapılmıştır ve kalınlığı 2.5 cm ve çapı ise 7.5 cm kadardır, cerrahi olarak karın bölgesinin altına yerleştirilen poma, ilacı depolayarak omurlara, kaslara yönlendirir.

Baklofen pompası nedir

NASIL KULANILIR

Dışarıdan uygulana bir ayarlama aleti sayesinde pompanın göndereceği ilaç miktarı ayarlanabilir. İhty.yaca göre ilaç gönderimi yapan bu sistem, bir depo ile çalışıp, deposu bitiğinde de doldurulması gerekmektedir. Bu uygulama genelde doktorlar ve uzmanları tarafından yapılır.

Pompanın pil ömrü 5-7 yıl arasında değişmekte olup pil bittiğinde pompa değiştirilir. Amansız MS hastalığı için kullanılan bu yöntem, hastaların hayat standardını bir nebze daha kaliteli hale getirmektedir.

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