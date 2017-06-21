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Bakü-Kars-Tiflis Hattı Ağustos'ta hizmete giriyor

Gürcistan sınırında meydana gelen heyelan nedeniyle Bakü-Kars-Tiflis Demiryolu Hattı'nın açılışı Ağustos ayının sonuna ertelendi.

21.06.2017 - 09:29
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Bakü-Kars-Tiflis Hattı Ağustos'ta hizmete giriyor

Bir iftar programına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, şu anda devam etmekte olan projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakü-Kars-Tiflis Hattı Ağustos'ta hizmete giriyor

"AĞUSTOS SONU HAZIR HALE GETİRİLECEK"

Bakü-Kars-Tiflis Demiryolu Hattı'nda Türkiye olarak bayağı mesafe katedildiğine dikkati çeken Arslan, "Haziran sonu temmuz başında tren işletebilir hale geliyoruz ancak Gürcistan tarafında sınırda heyelan oluştu. Dolayısıyla onların işleri 3 aylık uzadı. Ağustos sonu eylül başı gibi onlar orayı bitirdiğinde biz de tamamen bitirmiş ve dizel tren işletmeciliğini hazır hale gelmiş olacağız." diye konuştu.

Bakü-Kars-Tiflis Hattı Ağustos'ta hizmete giriyor

3'ÜNCÜ HAVALİMANI METRO İHALESİ YAPILACAK

İstanbul'da Gayrettepe'den başlayıp 3. Havalimanı'na giden metro ihalesini yaptıklarını anımsatan Arslan, havalimanından Halkalı'ya uzanan ikinci kısmının da Yüksek Planlama Kurulundan (YPK) kararının çıktığını, yakında yapım ihalesine çıkacaklarını kaydetti.

YENİ HAVALİMANLARI İNŞA EDİLECEK

Bakanlık olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce havacılık sektöründe 1,3 milyar lira yatırım yapacaklarını bildiren Arslan, Karaman, Yozgat ve Bayburt ile Gümüşhane'ye hizmet edecek yeni havalimanlarının yapımı için ihale sürecini başlattıklarını, İzmir Alaçatı Havalimanı çalışmalarında son aşamaya geldiklerini söyledi.

Bakü-Kars-Tiflis Hattı Ağustos'ta hizmete giriyor

3 BİN 515 TEKNE TÜRK BAYRAĞINA GEÇTİ

Denizcilik sektöründe yapacakları çalışmaları anlatan Arslan, bu sektöre 720 milyon liralık yatırım yapacaklarını söyledi.

Türk sahipli yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçmeleri için birçok düzenleme, muafiyet yaptıklarını anımsatan Arslan, "Bugün itibarıyla 3 bin 515 tekne Türk bayrağına geçti. Sene sonu hedefimiz 6 bindi. Yılın yarısına gelmeden 3 bin 515 teknenin Türk bayrağı çekmesi memnuniyetimizin ifadesi." değerlendirmesinde bulundu.

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