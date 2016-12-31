taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu inşaatında son gelindi

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının Gürcistan- Türkiye arasındaki kısımda deneme sürüşleri yapıldı.

31.12.2016 - 09:24
  1. Haberler
  2. Emlak

Azerbaycan Devlet Demir Yollarından yapılan açıklamada, hattın Gürcistan kısmındaki inşaatının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu inşaatında son gelindi

DENEME SÜRÜŞLERİ BAŞLADI

Açıklamada, geçtiğimiz günlerde hattın Gürcistan'dan Türkiye sınırına kadar olan bölümünde dizel lokomotiflerle deneme sürüşleri yapıldığı belirtildi.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu inşaatında son gelindi

2017'DE FAALİYETE GEÇECEK

Açıklamada, Ahılkelek istasyonunda yüklü vagonların tekerlek değiştirme denemelerinin başarılı şekilde yapıldığı vurgulanırken aynı istasyonda yüksek tonajlı konteynerlerin bir vagondan diğer vagona taşıma işleminin de denendiği hatırlatıldı.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak projesi olan hattın 2017'nin ilk yarısında faaliyete başlaması öngörülüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

249
Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

97
2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

17
Beyaz Show'da evlenme teklifi

Beyaz Show'da evlenme teklifi

39
El Bab operasyonunda sivillere hayat koridoru

El Bab operasyonunda sivillere hayat koridoru

12
PKK kirli ideolojisini Sincar'da okullarda aşılıyor

PKK kirli ideolojisini Sincar'da okullarda aşılıyor

16
Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarında sır para

Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarında sır para

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM