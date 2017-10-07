Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ay sonunda hizmete açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Kars-Tiflis (BTK) demiryolu projesinde zorlu süreçlerin geride bırakıldığını belirtti.

"BU AY SONUNDA PROJE TAMAMEN BİTİRİLECEK"

Arslan, "Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda bu ay sonunda projeyi tamamen bitirip yük ve yolcu anlamında ticari hizmete başlamış olacağız. Söz konusu demiryolu projesi, Londra'dan Pekin'e demiryolunu kesintisiz hale getirerek orta koridor anlamında ülkemiz üzerinden yapılan taşımaları cazip hale getirdiğinde biz sadece Çin'den Avrupa'ya giden yüklerin yüzde 10'unu alabilsek 30 milyon ton ilave yük kapasitesi oluşturmuş olacağız."





"GÜZERGAHTAKİ BÜTÜN ÜLKELER YARARLANACAK"

Londra'dan Pekin'e demiryolunu kesintisiz hale getirecek projeden güzergahtaki bütün ülkelerin yararlanacağına işaret eden Arslan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan'dan Pakistan, Afganistan ve Hindistan'a kadar bu hatlar üzerinden pek çok ülkeye yük taşıma şansı bulunduğunu dile getirdi.

Arslan, projenin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından çok önemsendiğini vurgulayarak, "Başından beri her türlü desteği verdikleri için onlara müteşekkirim. Arkanızda sağlam bir irade ve sağlam bir duruş olursa bu projeleri rahatlıkla hayata geçirebiliyorsunuz. Onun keyfi de bir başka şeyle kıyaslanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BİRÇOK ÜLKEYLE BAĞLANTI SAĞLANDI"

Arslan, "Test sürüşü için 27 Eylül'de Gürcistan ve Azerbaycan ilgili bakanlarıyla Tiflis'ten bindik, yeni yapılan hattın tamamını Kars'a kadar demiryoluyla kesintisiz gelmiş olduk. Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda bu ay sonunda projeyi tamamen bitirip yük ve yolcu anlamında ticari hizmete başlamış olacağız. Taşımalarla ilgili 3 ülkeden yetkili kuruluşlar birlikte çalışıyor. TCDD ve TCDD Taşımacılık da gerekli görüşmeleri yapıyor. Birçok ülkeyle yük bağlantıları sağlanmış durumda. Demiryolu yük taşımalarıyla ilgili yaklaşık 1 yıl önceden bağlantı sağlamak gerekiyor. İnşallah açılır açılmaz milyon rakamlarıyla ifade edebileceğimiz taşımalar olabilecek."