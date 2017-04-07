Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 2 ay sonra açılacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haziran sonu itibariyle Bakü-Tiflis-Kars'ta tren işletmeciliğine başlayacaklarını belirterek proje hakkında detay verdi.

"CİDDİ BİR ATILIM YAPTIK"

Son dönemde ülke genelinde sürdürülen demiryolu yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Arslan, "Ülkemizi bir baştan bir başa, bir uçtan bir uca demiryolu ağlarıyla örmek, konvansiyonel tren ağlarıyla örmek ve demiryolu sektörünü geliştirmek adına ciddi bir atılım yaptık. Bunun sonucu olarak da ülkemiz Avrupa'nın altıncı, dünyanın sekizinci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna geldi. Bununla yetinmiyoruz, istiyoruz ki Kapıkule'den kalkan bir hızlı tren Kars'a kadar gelebilsin." diye konuştu.

"BÖLGENİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Arslan, "Yaklaşık 2 aylık bir işimiz var ondan sonra da 2 aylık test sürecini düşünürsek haziran sonu itibariyle inşallah Bakü-Tiflis- Kars'ta tren işletmeciliğine başlayacağız." sözlerini şöyle sürdürdü, "Kars'tan, Iğdır üzerinden Nahçıvan'a, oradan İslamabad'a, İran'a kadar, Azerbaycan'a kadar gidecek olan ikinci bir koridorun da proje çalışmalarını belli bir aşamaya getirdik. Azerbaycan ile birlikte bunu da gerçekleştirmek adına kalan süreçleri yürütüyoruz. İnşallah bu projeyi de yaptığımızda ülkemizin doğusunda demiryolu kavşağı haline geleceğiz. Demiryolları marifetiyle dünyanın bir çok yerindeki yükün gelip bu bölge üzerinden tekrar başka yerlere aktarılmasını, dağılmasını sağlamış olacağız. Ülkemizin doğusuna dağılmak üzere gelen yükleri dağıtmak için de bir demiryolu lojistik merkezinin olması gerekiyor, onun da Kars'ta yapılmasıyla ilgili süreçleri tamamladık, ihalesi bitti. İnşallah yakında Kars'ta demiryoluyla ilgili lojistik merkezini de başlatacağız ki o bittiğinde bu bölgenin ticaretinin kalkınmasına ciddi bir katkı koyacak."