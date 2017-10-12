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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı köprü oluşturacak

Test sürüşleri devam eden Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattı, iki ülke arasındaki ilişkileri de geliştirecek.

12.10.2017 - 08:00
  1. Haberler
  2. Projeler
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı köprü oluşturacak

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattının, Doğu ile Batı arasında bir köprü olduğunu belirterek, "Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan bu köprünün ana parçasıdır, bu çok önemlidir." dedi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı köprü oluşturacak

İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRECEK

Gakharia, Türkiye ile Azerbaycan'ın Gürcistan'ın en önemli ekonomik ve ticaret ortakları olduğunu belirterek, BTK demiryolu hattının inşasının söz konusu üç ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini teşvik edecek bir faktör olduğunu söyledi.

Projenin Gürcistan ekonomisine de ciddi güç kazandıracağını ve sadece bölgede değil daha uzaklarda ülkenin aktif olmasına destek vereceğini savunan Gakharia, "Bu geçit bize hem Batı'yla hem Doğu'yla yeni ekonomik bağlantıları kurma firsatı veriyor. Ayrıca Gürcistan'ın Çin ve Avrupa'yla mevcut olan serbest ticaret anlaşmaları bu çerçevede çok daha büyük anlam kazanıyor ve ülke ekonomisine ciddi kazanç getirecek." diye konuştu.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı köprü oluşturacak

1- 2 MİLYON TONLUK YÜK TAŞIYABİLİR

Proje tam faaliyete geçmeden net rakamlar üzerinde konuşmanın şimdilik pek mümkün olmadığını belirten Gakharia, "Bugün gördüğümüz kadarıyla, söz konusu demiryolu hattı test sürüş rejimindeyken yani proje henüz tam faaliyete girmeden bile yaklaşık 1 ila 2 milyon tonluk yükü taşıyabilir. Test sürüşleri aynı zamanda çok daha ciddi rakamlarda olan yükleri taşımak için bir sınav gibi olacak." dedi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı köprü oluşturacak

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI

Geçtiğimiz haftada 27 Eylül tarihinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi çerçevesinde Tiflis-Kars güzergahındaki yeni demiryolu hattında ilk yolcu trenin test sürüşü gerçekleştirildi.

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