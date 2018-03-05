Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi Gürcistan’da konuşuldu

Gürcistan Birinci Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dmitri Kumisişvili, iki ülke arasındaki ekonomik, politik ve kültürel ilişkiler hakkında konuştu ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun, diğer bölgesel projelerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’de gerçekleştirilen son toplantıyı hatırlatan Kumisişvili, Devlet Başkanının Bakü-Tiflis-Kars ve diğer bölgesel projelere gösterdiği önemi takdirle karşıladığını dile getirdi.

Toplantıda, Gürcistan’ın Marabda köyünden Türk sınırına kadar olan yolun rehabilitasyonu ve inşası, Marabda-Türk demiryolunun inşasının yanı sıra Akhalkalaki-Kartsakhi yolu üzerinde yeni bir altyapı inşaatı gibi konular müzakere edildi. Toplantı, 24. koordinasyon konseyi toplantısında alınan kararların ve diğer konuların uygulanmasını da değerlendirdi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, “Dün Azerbaycan heyeti Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyaret etti, bugün Gürcistan’ı. Ziyaretimizin amacı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu tarafından taşınan yük hacmini arttırmak ve mevcut tesislerin daha verimli kullanılması için fırsatları keşfetmektir. Biz Türkiye’de Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan’ın katılımıyla bu konuyu müzakere ettik. Bugün de Gürcistan hükümet temsilcileriyle konuyu müzakere ediyoruz. Mevcut potansiyelin çok büyük olduğuna ve bu potansiyelin daha verimli kullanılması için yollar arıyor ve fırsatları tartışıyoruz” şeklinde konuştu.

EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Mustafayev, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunda yolcu taşımacılığı yapılacağını, bunun turizmin gelişmesine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi. Musafayev, seyahat ederken ülkelerin gelir elde edebileceğini göz önünde bulundurmalarının yanı sıra, üç ülkenin sadece ulaşıma değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunacağına inandıklarını belirtti.

Toplantıya Azerbaycan tarafından Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Devlet Demiryolları Başkanı Cavid Gurbanov, Devlet Petrol Fonu İcra Direktörü Şahmar Mövsümov, Dışişleri, Ekonomi ve Maliye Bakanları temsilcileri, Azerbaycan’ın Gürcistan Büyükelçisi Dursun Hasanov ve diğer yetkililer katıldı. Gürcistan tarafından ise Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ve Başbakan birinci yardımcısı Dmitri Kumisişvili ve İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia katıldı.