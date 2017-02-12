Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi yıl ortasında açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Birçok proje hakkında bilgi veren Arslan yapımı süren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ne de değinerek "İnşallah mart - nisan aylarında yoğun bir çalışmayla test aşamasına getireceğiz ve yıl ortasında da inşallah bu projenin açılması bizim ve bölgemiz için elzem ve önemli." dedi.

"BÖLGEMİZE VE ÜLKEMİZE FAYDA SAĞLAYACAK"

Burada bir konuşma yapan Arslan, bölgenin kalkınmasının önemine işaret ederek, "Sadece Kars'ın değil Kars'ın etrafından Ardahan, Iğdır, Ağrı hatta Erzurum, Artvin birlikte bölge olarak kalkınırsak biz hem bölgemize hem ülkemize fayda sağlamış oluruz." şeklinde konuştu.

"YIL ORTASINDA AÇILACAK"

Türkiye'de birçok projeye imza attıklarını ve projeler yapmaya da devam etiklerini söyleyen Arslan, şu ifadeleri kullandı: "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ilimiz, bölgemiz için çok önemli, biraz da gecikmiş bir proje. Mahkeme süreçleri nedeniyle proje gecikti ancak bu kış özellikle biraz daha yoğun çalışırız derken kış Allah'a şükür bereketli geçiyor, kar bereketli geliyor ama bir yandan da işleri engelliyor. İnşallah mart - nisan aylarında yoğun bir çalışmayla test aşamasına getireceğiz ve yıl ortasında da inşallah bu projenin açılması bizim ve bölgemiz için elzem ve önemli."