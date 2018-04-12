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Balat'ta satılık konut fiyatları son 4 yılda arttı

İstanbul Balat'ta satılık konut fiyatlarında yüzde 85'lik bir artış yaşandı.

AA | 12.04.2018 - 15:03..
  1. Haberler
  2. Emlak

Emlak Endeksi Mart 2018 verilerine göre, Balat'ta satılık konut fiyatlarında son 4 yılda yüzde 85'e varan artış yaşanırken, konutların fiyatı ortalama 498 bin 630 lira oldu.

Balat'ta satılık konut fiyatları son 4 yılda arttı

Köklü bir tarihe sahip olan ve kendine has yapısıyla dikkati çeken Balat Mahallesi, her geçen gün daha popüler hale geliyor. Şirket bu kapsamda, İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline gelen Balat'ta, son 4 yılda kiralık ve satılık konutlarda yaşanan fiyat değişimini inceledi.

SON 4 YILDA YÜZDE 85'LİK ARTIŞ

Emlak Endeksi Mart 2018 verilerine göre, Balat'ta satılık konut fiyatlarında son 4 yılda yüzde 85'e varan artış yaşandı. Balat'ta konutların fiyatı ortalama ise 498 bin 630 lira oldu.

Balat'ta satılık konut fiyatları son 4 yılda arttı

KİRALIK KONUTLARIN METREKARE FİYATI YÜZDE 35 ARTTI

Satılık konutların metrekare fiyatı, 4 yılda yüzde 100 artarak ortalama 4 bin 691 liraya ulaştı.

Balat'ta son 4 yılda kiralık konutların fiyatı da yüzde 23 artarak ortalama bin 486 liraya yükseldi. Kiralık konutların metrekare fiyatı ise yüzde 35 artarak ortalama 21 liraya çıktı.

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