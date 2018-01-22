Balat'taki tarihi binayı parça parça çalıyorlar

İstanbul Balat'ta 50 yıllık bir bina 6 yıl önce sahipleri tarafından terk edildi. Kimse binaya girmeye cesaret edemezken hırsızlar binaya kaçak girerek parçalar çaldı.

HIRSIZLAR HİÇBİR ŞEKİLDE DURDURULAMADI

Hırsızlar önce tarihi binanın demir kapısını çaldı. Belediye de buraya sacdan bir kapı yapsa da hırsızları durduramadı.

Tarihi binayı parça parça çalıyorlar İZLE



PERDELER KAMUFLAJ İÇİN DURUYOR

Hırsızlar; muslukları, su borularını, aliminyum parçalı araç- gereçleri teker teker götürürken evdeki perdeleri bıraktı. Çünkü yapılan hırsızlıkları bu perdeler sayesinde kamufle ediliyor.

Alınan önlemler de hırsızlığa çare olmuyor. Mahalleli bu duruma kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.