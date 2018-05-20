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Balayında bisikletle dünya turu

Kanada'da yeni evli çift İrlandalı Paul Lyttle ile Kanadalı eşi Mary Jane Whittaker, balayı için bisikletle dünya turuna çıktı.

AA | 20.05.2018 - 11:36..
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Kanada'nın Calgary kentinde yaşayan İrlandalı elektrik mühendisi 33 yaşındaki Paul Lyttle ile Kanadalı fizyoterapist 34 yaşındaki Mary Jane Whittaker, balayı için 2017'nin Ağustos ayında bisikletle çıktıkları dünya turunda Kastamonu'ya geldi.

BALAYINDA BİSİKLETLE DÜNYA TURU

20 Haziran 2017'de evlenen çift, nikah töreninden iki ay sonra balayı için bisikletle dünya turuna çıkmaya karar verdiler. İlk olarak Avustralya'yı, oradan Malezya, Tayland, Kamboçya, Vietnam, Laos, Hindistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ı gezen çift, Türkiye'ye ulaştı.

Balayında bisikletle dünya turu

KASTAMONU'DA MOLA

Karadeniz sahilini takip ederek Kastamonu'ya gelen çift, Hanönü ilçesinde mola verdi.

''TÜRK İNSANI ÇOK CANA YAKIN''

Lyttle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce çalışmak amacıyla Kanada'ya gittiğini, daha sonra buraya yerleştiğini söyledi.

Evlendikten sonra eşiyle balayı için bisikletle dünya turu yapmak istediklerini belirten Lyttle, "Birçok ülkeyi gezdik, 12 bin 600 kilometre yol kat ettik. Akşamları çadır kurarak dinlendik. Değişik ülkeleri görmek, insanlarını yakından tanımak istiyorduk. Türk insanı çok cana yakın ve misafirperver. Gördükleri yerde iyi davranıyor ve bir şeyler ikram etmek istiyorlar." dedi.

Balayında bisikletle dünya turu

İSTANBUL'A GİDECEKLER

Whittaker da Karadeniz'i takip ederek İstanbul'a gitmek istediklerini anlatarak, burada tarihi yerleri gezeceklerini aktardı.

Bulgaristan, Romanya, Avusturya ve Almanya üzerinden İngiltere'ye geçeceklerini, İrlanda'yı da görmek istediğini dile getiren Whittaker, bir yıl içinde bitirmek istedikleri dünya turunda 17 bin kilometre pedal çevireceklerini kaydetti.

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