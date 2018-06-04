Balayınız için en iyi seyahat önerileri

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Düğün hazırlıklarının yorgunluğunu ve stresini atmanız için en güzel fırsat balayınızdır. Sıradan bir balayı anlayışı, sizin için çok özel ve anlamlı bir dönemi karşılamaya yetmez. Çevrenizde gördüğünüz sıkça seyahat edilen noktalar, hayalinizdeki balayı tanımının kenarından dahi geçmeyebilir. Antalya, Bodrum paketlerinden çok sıkıldınız; sizlere akla gelmeyen birkaç destinasyondan bahsedelim.

KAZ DAĞLARI

Balayında dinlenmek size göre değilse Kaz Dağları için çok düşünmeye gerek yok. Maceraperest ruhunuzun sesine kulak vermek ve kendinizi doğanın içerisinde kaybetmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kendinizi tabiat parkıyla sınırlandırmayın. Dağın sadece yüzde 10’u milli park, gerisi, içinde köylerin, maden ocaklarının olduğu orman ve yerleşim karışımı yerlerden oluşuyor. Herkesin bilip gittiği en lüks yerlerdense, eşinizle doğa harikası köşeleri keşfedin. Yaş ağaçların altında, sessiz bir orman içinde yapacağınız piknik, açık büfe monotonundan çok daha romantik bir seçenek. Bungalov bir tatil evinde kalıp, kendinizi Kaz Dağları'nın müthiş doğasına bırakın.

AĞVA

Balayı tatil önerilerinin arasında Ağva’yı görünce yüzünüz bir ekşidi tabii ama eşinize euro ve doların kaç olduğunu hatırlatmanız yararınıza olur. Gönül isterdi Miami’yi önerelim ama Ağva ile idare edeceğiz artık. İnsanlar Ağva’yı hafife alıyor fakat bir iki günlük bir balayı tatili için oldukça pratik ve güzel bir rota olduğunu düşünüyorum. Buradaki ahşap, jakuzili ahşap villaları Bodrum’da görebileceğinizi sanmıyorum. Her yerin olduğu gibi Ağva’nın da bir alıcısı ve sevdalısı var. Tek katlı ahşap villalarıyla göl yanına kurulan tatil köyleri, çiftlere oldukça romantik bir ortam sağlıyor. Gürültü patırtıdan uzak, şömine başında geçireceğiniz hoş vakitlere değecek. Sabahleyin kuş sesleriyle organik kahvaltınızı yaparken nerede olduğunuzu düşünmeyeceksiniz bile. Hem yakın olsun hem uygun olsun diye dert edenler hiç düşünmesin, Ağva balayına doyuracak nitelikte.

GÖÇEK

Turkuaz rengi serin suları ve birbirinden muhteşem koyları ile Toros Dağları'nın bittiği yerde başlayan Göçek, deniz aşığı sevdalıların rotası. Kusursuz yeşil doğası cennet koyları ve temiz denizi ile ünü ülke sınırlarını aşan Göcek`te eşsiz bir yaz tatili yapın. Mavi Yolculuk kararınızı Göcek`e geldiğinizde verdiyseniz size hemen kiralık tekne sağlayabilecek profesyonel seyahat işletmeleri var. Eşinizle birlikte derin sulara doğru açılarak kendinizi şımartabilirsiniz. Etrafı yemyeşil çam ormanları ile çevrili olan Göcek, sahip olduğu el değmemiş doğası ile her türlü tatil anlayışına hizmet ediyor.

OLİMPOS

Antalya’da 5 yıldızlı, full pansiyon bir otel değil de, farklı bir salaşlık ve heyecan arayanların gizli kalmış adresini biliyoruz. Kemer’e doluşan balayı çiftlerinden bir farkınız olsun istiyorsanız, bu tatili klasik bir otelde geçirmek istemiyorsanız Antalya’ya 4 saat uzaklıkta bulunan Olimpos tam size göre. Lüks düşkünü değilseniz, yapaylıktan değil doğallıktan yanaysanız, taş devrinden fırlayan ambiyansıyla ağaç evlerde kalmaya ne dersiniz? Ya da gün içindeki vaktinizi havuz başında değil de, bir kanyon turu ya da dağ tırmanışıyla harcamak, kulağa nasıl geliyor?

BİRBİRİNDEN KEYİFLİ AKTİVİTELER

Olimpos bölgesi ormanlık alanda yan yana dizilmiş birçok bungalov tesisine ev sahipliği yapıyor. Burada birbirinden tatlı grafitilerle boyanmış, ağaç üzerindeki ahşap odalarda konaklıyorsunuz. Sedirlerde yemek yiyor, Fred Çakmaktaş otobüsüyle yolculuk ediyorsunuz. Etkinlik takviminden seçeceğiniz aktivitelerle her gününüzü dolu dolu geçirin. Raftingden, yat turuna, gece tırmanışından kanyon yürüyüşüne kadar birçok alternatifiniz var. Eşinizle gününüzü havuz başında akşama kadar yatarak geçirmek yerine, Olimpos'un birbirinden renkli aktiviteleriyle daha enerjik ve heyecanlı geçirin.

ASSOS

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin yaklaşık 17 km. güneyindeki Assos, ünlü filozof Aristoteles'in bile burada evlenmesine neden olmuş güzellikte bir kent. Kentin büyüsü, Aristoteles gibi sizi de etkileyecek. Tarihi evlerden oluşan köyde, Orta Çağ mimarisini andıran yapılar arasında dolaşırsınız. Tepelerde binlerce yıllık taşların üzerinde yürürken, denize karşı bir kahve yudumlarsınız. Gün batımından 2,5 saat önce Antik Liman‘ın hemen yukarısındaki Behramkale köyünde olun derim; oldukça romantik olacaktır. Assos kalabalığı da diğer tatil beldeleri gibi insanı rahatsız etmiyor. Eşinizle baş başa kalıp, sessiz bir ortamda yürüyüş yapıp, yemek yiyebileceğiniz birçok konum var. Bugün Assos temiz havası, denizi, balıkçılığı ve ören yerine olan bağlantısıyla şipşirin bir tatil yöresi. Bir düşünün derim.