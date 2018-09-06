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'Baldıza cinsel istismar' davasında tahliye kararı

Bursa'da, baldızı B.E.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Berk D.'nin, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

DHA | 06.09.2018 - 13:19..
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Yıldırım ilçesinde, babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E. (16), eniştesi Berk D.'nin (35), kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia ederek, ablasının evine gitmek istemediğini söyledi.

'Baldıza cinsel istismar' davasında tahliye kararı

B.E., ablasının evine kalmak için gittiğinde eniştesinin bazı geceler kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine kızın annesi ve ablası, eve gizli kamera yerleştirdi.

Berk D.'nin, salonda kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırması gizli kameraya yansıdı.

'Baldıza cinsel istismar' davasında tahliye kararı

8 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan Berk D.'nin, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Berk. D., avukatları ve ailesi ile müşteki avukatları katıldı.

'Baldıza cinsel istismar' davasında tahliye kararı

'CİNSEL İSTİSMAR YOK' DEDİLER

Mahkeme heyeti, müştekiler ile avukatlarının cinsel istismar olayına kanıt olarak verdikleri gizli kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından incelendiğini, heyetin görüntülerde cinsel istismar olmadığı yönünde görüş belirttiklerini söyledi.

Bunun üzerine B.E.'nin avukatları, sanığın, görüntülerin dışında müvekkiline sarkıntılık ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Berk D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye kararı verdi. Duruşma, eksik evrakın beklenmesi için ertelendi.

'Baldıza cinsel istismar' davasında tahliye kararı

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