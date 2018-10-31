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Baldızından gazete ilanıyla özür diledi

İzmir Menderes'te Şükrü Çetinkaya 20 yaşındaki baldızını darbettiği için gazeteye ilan vererek özür diledi.

DHA | 31.10.2018 - 18:31..
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Kader Akbay, bir süre önce kendisini darbettiğini belirttiği, bahçıvanlık yapan diyaliz hastası eniştesi Şükrü Çetinkaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖZÜR KARŞISINDA AFFEDECEĞİNİ AÇIKLADI

Olay, Uzlaştırma Bürosu'na devredildi. Buradaki görüşmeler sonucunda baldız Akbay, Çetinkaya'yı, bir gazeteye ilan vererek kendisinden özür dilemesi halinde affedeceğini söyledi.

Baldızından gazete ilanıyla özür diledi

GAZETEYE İLAN VERDİ

Bunun üzerine Çetinkaya, bir gazeteye verdiği ilanda, 'Eşimin kardeşi Kader Akbay'a yaptığım kaba ve kırıcı davranışların yanlış olduğunu anlıyor ve kendisinden özür diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Baldızından gazete ilanıyla özür diledi

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