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Baldızının kızına istismarda bulunan zanlıya 37,5 yıl hapis

Edirne'de, 8 yıldır baldızının 16 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan 70 yaşındaki Hikmet Pamuk'un, çocuğu babasına şikayet etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

DHA | 21.03.2018 - 08:22..
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Keşan'ın  Akhoca Köyü’nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası 70 yaşındaki Hikmet Pamuk, 2010 yılında 10 yaşında olan baldızının kızı olan E.E.’ye tacizde bulunmaya başladı.

Hikmet Pamuk, ilerleyen süreçte de E.E. ile tehdit ve cep telefonuyla çektiği görüntülerle şantajda bulunarak köydeki evin yanı sıra Keşan’daki bir evde zorla istismarda bulunmaya devam etti.

Baldızının kızına istismarda bulunan zanlıya 37,5 yıl hapis

E.E., 2016 yılında yaşadıklarına dayanamayarak durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek Hikmet Pamuk’tan şikayetçi oldu.

PARA KARŞILIĞI İLİŞKİYE GİRDiĞİNİ SAVUNDU

Yakalanarak, gözaltına alınan Pamuk, küçük kızla para karşılığı ilişkiye girdiğini savunarak, tehdit ve şantaj suçlamalarını kabul etmedi. Pamuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Baldızının kızına istismarda bulunan zanlıya 37,5 yıl hapis

BABASINA ŞİKAYET ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Hikmet Pamuk ve avukatı katıldı. Duruşmada gelen yazı cevaplarının okunmasının ardından duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı.

Mütalaada mağdurun eniştesi olan sanığın, torunlarıyla arkadaş olması nedeniyle evine gelip bazen yatıya kalan E.E.'ye, 2010 ve 2011 yılları içerisinde cinsel davranışlarda bulunmaya başladığı belirtildi. Mütalaada ayrıca sanığın yaşı küçük mağduru babasına şikayet edeceği şeklinde tehditlerde bulunduğu, 2011'den 2016'ya kadar mağdurla zorla birlikte olduğu hususlarına yer verildi.

Baldızının kızına istismarda bulunan zanlıya 37,5 yıl hapis

37,5 YIL HAPİS CEZASI

Mütalaada son olarak, sanığın kastının yoğunluğu, suçu işleme biçimi, mağdur üzerindeki etkileri ve meydana getirdiği zarar göz önüne alınarak sanığa verilecek cezada alt sıradan uzaklaşılması talep edildi. Hikmet Pamuk'un avukatı savunmasında E.E.'nin soruşturma ve yargılama aşamasındaki beyanlarının çelişkili olduğunu ileri sürerek, dosyada baştan beri mağdurun beyanları doğrultusunda müvekkilinin aleyhine olabilecek delillerin toplandığını ifade etti.
Sanık Hikmet Pamuk ise sağlık sorunları yaşadığını belirterek tahliyesinin talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hikmet Pamuk'un tahliye talebini reddederek, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 37, 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Baldızının kızına istismarda bulunan zanlıya 37,5 yıl hapis

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