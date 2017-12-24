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Bali Adası'nda Agung Yanardağı yeniden faal

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

AA | 24.12.2017 - 03:20..
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Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağda meydana gelen küçük bir patlamayla çıkan kül ve dumanın 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını duyurdu.

"ENDİŞELENMEYE GEREK YOK"

Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da en yüksek alarm seviyesinin, yanardağın sadece 10 kilometrelik çapında geçerli olduğunu ve bu alanın dışında tehlike bulunmadığını açıkladı.

Nugroho, 4. seviyedeki bir yanardağda enerji salınımına bağlı olarak sıklıkla patlamalar yaşanmasının olağan olduğunu belirterek, bunun endişelenilmesi gereken bir durum olmadığını ifade etti.

Bali Adası'nda Agung Yanardağı yeniden faal

TURİSTLER İÇİN "GÜVENLİ" DENİYOR

Eylül ayında bu yana yanardağdaki hareketlilik nedeniyle bölge turizminde 1 milyar dolarlık kaybın yaşandığı tahmin ediliyor. Hükümet yetkilileri, yaklaşan yeni yıl tatili dolayısıyla turizmin tekrar canlanması amacıyla bölgenin güvenli olduğu yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Bali Adası'nda Agung Yanardağı yeniden faal

Geçen ay sonu yanardağdan çıkan duman ve külün uçuşlara engel olmasıyla on binlerce yolcu mağdur olmuştu. Özellikle Çin ve Avusturalya’daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu.

Öte yandan, Devlet Başkanı Joko Widodo, bölgenin güvenli olduğunu göstermek amacıyla dün Bali’de sınırlı bakanlar toplantısı düzenleyerek, ada için verilen en üst seviyedeki acil durum alarmını kaldırılmasını onaylamıştı.

Bali Adası'nda Agung Yanardağı yeniden faal

1963'TE BİN 100 KİŞİ CAN VERDİ

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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