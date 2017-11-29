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Bali Adası'ndaki volkanik hareketlilik turizmi vurdu

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'ndan çıkan duman nedeniyle bölgedeki havalimanının bugün de kapalı olacağı bildirildi.

AA | 29.11.2017 - 07:40..
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Bali'deki yetkililer, yapılan son gözlem ve değerlendirmede yanardağdan çıkan dumanların yer yer 3 bin ila 5 bin metrede etkisini sürdürmesi nedeniyle Ngurah Rai Havalimanı'nın yarına sabaha kadar tekrar uçuşlara kapalı olması kararını aldıklarını açıkladı.

Bali Adası'ndaki volkanik hareketlilik turizmi vurdu

Her 6 saatte bir yanardağdan çıkan duman ve rüzgar yönünde inceleme yaptıklarını belirten yetkililer, elverişli durumun sağlanması halinde havalimanının en kısa sürede tekrar faaliyete geçeceğini ifade etti.

Bali Adası'ndaki volkanik hareketlilik turizmi vurdu

100 BİN YOLCU ETKİLENDİ

Turizm Bakanlığından ise yaklaşık 100 bin yolcunun olumsuz etkilendiği bölgede, ertelenen uçuşlar nedeniyle havalimanında zor durumda kalanlara ücretsiz konaklama sağlanacağı ve vize sorunu olanların vizelerinin geçici süreyle uzatılacağı bildirilmişti.

Bu arada, Bali seferi olan uçaklar başkent Cakarta dahil 9 farklı noktadaki havalimanlarına yönlendiriliyor.

40 BİN TAHLİYE, 100 BİN KİŞİ DE RİSK ALTINDA

Bölgeden 40 bin kişinin tahliye edildiği açıklanmış, riskli alanlardaki yaklaşık 100 bin kişinin de evlerini terk etmesi istenmişti.

Agung Yanardağı'nın, geçen haftanın ardından pazartesi yeniden kül ve duman püskürtmeye başlamasıyla en üst seviyede alarm verilmişti. Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından alarm durumu belli bir süre en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük patlama riskine karşı bölgeden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilmişti.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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