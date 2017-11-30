Bali'de OHAL uzatıldı

Bali Valisi Made Mangku Pastika, Agung Yanardağı'nın aktif hale gelmesi nedeniyle adadaki olağanüstü halin 10 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Agung Yanardağı yeniden aktif hale geldi VİDEO

PATLAMA RİSKİ BULUNUYOR

Endonezya'nın Bali Adası'nda yeniden aktif hale gelen Agung Yanardağı'nda her an büyük bir patlama olabileceği ihtimaline karşı, Vali Made Mangku Pastika adadaki olağanüstü halin 10 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Lambok Havalimanı tekrar kapatılıyor Bali'de tatil yapmaya gelen binlerce turistin havaalanının 3 gün süreyle kapatılmasının ardından adayı terk etmesi bekleniyordu. Yetkililer, Agung Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle oluşan kül ve dumanın Lambok Adası'ndaki havalimanının hava sahasını kapatması nedeniyle havalimanının tekrar kapatıldığını açıkladı.

ALARM SEVİYESİ ÜST SINIRDA

Adadaki maksimum alarm seviyesi günlerdir aynı kalmaya devam ederken, dün kül ve duman tabakası rüzgarın etkisi ile yön değiştirdi. Bu nedenle, Lambok Havaalanı'nın tekrar açılması için yetkililere çağrı yapılmıştı.

Dün yaklaşık 120 bin turistin adadan tahliye edilebilmesi için doğan umutlar bugün olağanüstü halin uzatılması ve Lambok Havalimanı'nın tekrar kapatılması ile son buldu. Havaalanı Sözcüsü İsrawadi, dün tekrar açılan havalimanında bazı uçuşların başladığını ve her şeyin normale dönmeye başladığını belirtmişti. Yetkililer, şimdiye kadar 4 bin 500'den fazla kişinin şimdiye uçakla adadan ayrıldığını bildirdi.

UZMANLARDAN PATLAMA UYARISI

Yüksek alarm Uzmanlar Agung Yanardağı'ndaki faaliyetlerin, geçmişte yaşanan felaketle aynı süreçte ilerlediğini bildirdi. Bugün yanardağda daha az kül ve duman görünürken, uzmanlar hala yüksek alarm seviyesinde olan yanardağda her an büyük bir patlamanın gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Endonezya Volkan Bilimi Ajansından Devy Kamil, "Bir patlama potansiyeli hala var, ancak patlamanın ne kadar büyük olacağını tahmin edemiyoruz" dedi.

Volkan hala en yüksek uyarı seviyesinde Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından alarm seviyesi en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük bir patlama riskine karşılık da bölgeden yaklaşık 140 bin kişi tahliye edilmişti.

EN SON PATLAMADA 100 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Yanardağın faaliyetleri Ekim ayında düşüş gösterince bölgeden tahliye edilen ada halkı tekrar evlerine dönmüştü. Bununla birlikte yanardağın faaliyetleri geçtiğimiz Cumartesi'den itibaren artmaya ve kül püskürtmeye başlayınca yetkililer Bali Adası'nda alarm düzeyini en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.