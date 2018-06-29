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Bali'de yanardağ patlaması: 75 bin yolcu mahsur kaldı

Endonezya'nın Bali Adası'nda Cuma günü patlayan yanardağ zor anlar yaşatıyor.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 10:05..
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Turistik ada Bali'de 1 hafta önce Agung yanardağında meydana gelen patlaması nedeniyle adaya ulaşım sağlanamadığı gibi adadan çıkış da sağlanamıyor.

Bali'de yanardağ patlaması: 75 bin yolcu mahsur kaldı

BİNLERCE YOLCU HAVAALANINDA BEKLİYOR

Uçuşu iptal olan binler yolcu havalimanında mahsur kaldı. 450 sefer ve 75 bin yolcuyu etkileyen patlama sabah erken saatlerden itibaren 2,5 kilometre yüksekliğinde lav ve kül püskürttü. Yanardağ kraterinin 4 km çevresine kadar yüksek risk bölgesi ilan edilirken adadaki alarm seviyesi şimdiye kadar değişmedi.

Bali'de yanardağ patlaması: 75 bin yolcu mahsur kaldı

JAVA DA RİSK ALTINDA

Avustralya'nın Darwin şehrinde yer alan bölgesel yanardağ bilgi ve uyarı merkezi, rüzgarların kül bulutlarını Endonezya'nın en kalabalık adalarından Java'ya taşıyabileceği uyarısını yaptı.

Bali'de yanardağ patlaması: 75 bin yolcu mahsur kaldı

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