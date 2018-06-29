Bali'de yanardağ patlaması: 75 bin yolcu mahsur kaldı

Turistik ada Bali'de 1 hafta önce Agung yanardağında meydana gelen patlaması nedeniyle adaya ulaşım sağlanamadığı gibi adadan çıkış da sağlanamıyor.

BİNLERCE YOLCU HAVAALANINDA BEKLİYOR

Uçuşu iptal olan binler yolcu havalimanında mahsur kaldı. 450 sefer ve 75 bin yolcuyu etkileyen patlama sabah erken saatlerden itibaren 2,5 kilometre yüksekliğinde lav ve kül püskürttü. Yanardağ kraterinin 4 km çevresine kadar yüksek risk bölgesi ilan edilirken adadaki alarm seviyesi şimdiye kadar değişmedi.

JAVA DA RİSK ALTINDA