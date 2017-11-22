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Balık adam Eroğlu: Dünya şampiyonu olmak istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Balık adam' diye hitap ettiği paralimpik yüzücüsü Eroğlu, "Omuzlarımda büyük bir yük var." dedi.

22.11.2017 - 17:21
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Meksika'da 2-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın çalışmalarını Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdüren Beytullah, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"MARŞIMIZI DÜNYAYA DİNLETMEK İSTİYORUM"

Dünya Paralimpik Yüzme Federasyonu'nun favori listesinde yer aldığını belirten 22 yaşındaki sporcu, altın madalya için havuza gireceğini vurguladı. Türkiye'ye şampiyona tarihinde madalya kazandıran tek isim olan Beytullah, "Bu kez şampiyonluğu hedefliyorum. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum." dedi.

Balık adam Eroğlu: Dünya şampiyonu olmak istiyorum

SIRADA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "balık adam" diye hitap ettiği paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, hedeflerini adım adım gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Ben yüzmeye başlamadan önce tarihimizde Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalyamız, hatta finalimiz yoktu. Bu yola çıktığımda bunların hepsini başaracağıma söz vermiştim. Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyamı aldım. Avrupa şampiyonu oldum, sırada dünya şampiyonluğu var. Ondan sonra da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya almayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Balık adam Eroğlu: Dünya şampiyonu olmak istiyorum

ENGELLİLER 'BEN DE YAPABİLİRİM' DEMEYE BAŞLADI

Medyanın desteğiyle engellilere daha fazla ulaşıldığına dikkati çeken paralimpik yüzücü, şöyle devam etti: "Engelliler 'ben de yapabilirim' demeye başladılar ve evlerinden çıkıp, spora yöneldiler. Dünya Şampiyonası'na daha önce 1-2 sporcuyla gidiyorduk. Şimdi 5 sporcuyla Meksika'da yer alacağız. Yaşları küçük ama iyi çalışıyorlar. Onlardan da madalya bekleniyor. Şu an olmasa dahi ileride büyük başarılara imza atacaklarına eminim."

Balık adam Eroğlu: Dünya şampiyonu olmak istiyorum

CUMHURBAŞKANIMIZ BANA SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maddi zorluklarla mücadele ederken kendisine sahip çıktığını anlatan milli sporcu, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a beni emanet etti. Onlar da emanetine iyi baktılar, bugünlere gelebildik. Şu an dünya şampiyonluğunu hedefleyen bir paralimpik yüzücüyüm." diye konuştu.

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