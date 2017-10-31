Balık adamlardan 'Ata'ya Saygı' dalışı

Çeşmeli balık adamlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir etkinlik düzenledi.

Özel dalış yapan 20 kişilik topluluk, deniz dibindeki Atatürk büstüne selam vererek, saygı duruşunda bulundu.

"SAYGI DALIŞI YAPTIK"

Yaptıkları özel dalış hakkında bilgi veren Karar, "Cumhuriyet Bayramı her yerde coşkuyla kutlanıyor. Biz Çeşmeli balık adamlar için 29 Ekim'in ayrı bir önemi var. Yaklaşık 7- 8 yıl önce, Eşek Adası açıklarında, Ege'nin barış dolu sularına, Yüce Atatürk'ün bir büstünü indirmiştik. 29 Ekim Pazar günü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle o bölgede 'Ata'ya Saygı' dalışı yaptık." dedi.





