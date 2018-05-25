Balık avlamak için gittiler sular yükselince mahsur kaldılar

Ünlü oyuncu Hande Ataizi ile eski eşi Benjamin Harvey, boşandıktan sonra daha iyi anlaşmaya başladı.

Günde bir yumurta yiyen kişinin, kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma riskinin hiç yumurta yemeyenlere kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.

Böyle bir şikayetiniz varsa mutlaka bir doktora danışın.

Sosyal medyanın da etkisiyle hızla yayılan maskeler dermatologlar tarafından tercih edilmiyor.

Çok popüler ancak dermatologlar önermiyor

1 ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor ABD'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme yasasında gündem Türkiye oldu. Meclis Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 alınmaması için NATO, F-35 ve F16'lar ile tehdit etti.

2 Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı Batman'da yaşayan 3 genç kız, "arkamızdan konuşuyor" dedikleri kişinin çalıştığı yeri bastı.

3 Akar terörle mücadelede ortak adım atılmasını istedi Orgeneral Hulusi Akar, Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı. Avrupalılara seslenen Akar, terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan ortak mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

4 Kel kartal tilkinin avını alıp kaçtı Vahşi doğada avlanan bir tilki, karınını doyurmak için yer ararken bir kartalın avını alıp kaçmasını engel olamadı.

5 İngiliz Bakan Boris'i telefonla işlettiler İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı arayan bir şakacı, Ermenistan Başbakanı olduğunu söyledi. İngiliz Bakan ise, "İngiltere'ye güvenebilirsiniz" diyerek hizaya geçti.

6 8 ayrı sabıkası olan suçlu ormanda yakalandı 8 kişiyi yaralamaktan aranan zanlı R.Ç., jandarma ekipleri tarafından Sakarya'daki bir ormanda yakalandı.