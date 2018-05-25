Balık avlamak için gittikleri Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Keşiş Köprüsü civarında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince müdahaleleri yapılan avcıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Balık avlamak için gittiler sular yükselince mahsur kaldılar VİDEO
İHBAR ÜZERİNE JANDARMA EKİPLERİ YERLERİNİ TESPİT ETTİ
Dere yatağında ağaç dallarında tutunarak kurtarılmayı bekleyen dört kişinin yeri, ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ekiplerince tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş ve Osmaniye'den gelen AFAD ekipleri, jandarmanın yardımıyla mahsur kalan dört kişiyi bulundukları yerden kurtardı.