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Balık fiyatlarına kar zammı

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandı.

AA | 08.01.2017 - 23:57
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, bölgede devam eden olumsuz hava koşullarının  denizde avcılık yapılmasına imkan tanımadığını söyledi.

Avlanan balık miktarında düşüşün fiyatlara olumsuz yansıdığını ifade Bayrak, vatandaşın bir süre daha pahalı balık yemek durumunda kalabileceğini vurguladı.

Bayrak, havaların en kısa sürede normale dönmesini umut ettiklerini belirterek, "Olumsuz hava koşulları beraberinde balık fiyatlarında artış getirdi.  Şu an itibarıyla tezgahlarda çok az miktarda balık bulunuyor. Dolayısıyla  fiyatlar yükselmiş durumda. Umut ediyoruz kısa sürede hava normale döner ve  fiyatlar tekrar düşer." dedi.

HAMSİNİN KİLOSU 15 LİRA

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise kar yağışıyla birlikte hamsinin kilogram fiyatının 15 liraya kadar yükseldiğini dile getirdi.

Diğer balık türlerinde de aynı tablonun yaşandığına işaret eden Gündoğdu, "Mezgit balığının kilogram fiyatı 15 ila 22 lira arasında değişiyor. İstavrit yine çok az miktarda avlandığı için kilogram fiyatı 15 liraya kadar  yükselmiş durumda. Zaten şu an bunların dışında havuz balıkları tezgahlarda yer  alıyor." diye konuştu.

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