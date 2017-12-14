Balık fiyatlarında artış sürüyor

Balık avı sezonunun açılmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen, tezgâhların ateşi bir türlü düşmüyor. Geçtiğimiz sezona göre denizlerde balıkların daha az çıkması, dolaylı olarak tezgâhta satılan balıkların fiyatını da etkiliyor. Elverişsiz hava şartları ve denizlerdeki balık azlığı gibi nedenlerden, balık fiyatları cep yakıyor.

HAMSİNİN KİLOSU 25 LİRA

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği son günlerde, geçtiğimiz yıla oranla hamsi fiyatları da pahalı. Kilosu ortalama 25 TL’den satılan hamsi adeta cep yakıyor. Denizlerin prensi olarak bilinen lüferin tanesi 40 TL’den satılıyor.

"BEKLENEN BOLLUK BAŞLAMADI"

Beşiktaş Çarşı’da yıllardır balıkçılık yaptığını belirten bir esnaf, “Balık sezonu 1 Eylül’de açıldı. Beklenen bolluk başlamadı. Palamut bir ara biraz bolluk yaptı. Tezgâhlarda 5 lira, 7 lira ve 10 lira civarında satıldı. Daha sonra tekrar fiyatlar yükseldi ve palamutun çifti 60 liraya çıktı. Balıkta bu sezon beklenen bolluk yaşanmadı. Hamsinin kutusu 110 lira, 2 hafta önce 100 liraydı. Lüferin fiyatı 40 lira oldu. Lüferin fiyatında bu saatten sonra bir düşüş olacağını tahmin etmiyorum; artış olur, düşüş olmaz” dedi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre fiyatı en çok artan balıklardan Kofana 40 TL’den 50 TL’ye, palamut çifti 50 TL’den 60 TL’ye, vanoz 110 TL’den 150 TL’ye, zargana 40 TL’den 60 TL’ye yükseldi.

BALIK FİYATLARI: