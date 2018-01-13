Balık ölümleri HES'e ceza getirdi

Devrek ilçesinde ırmak üzerine kurulu bulunan Çayaltı Hidroelektrik Santrali’ne ait barajda meydana gelen balık ölümleri çevrecileri harekete geçirdi.

Geçen yıl Kasım ayında vatandaşlar tarafından görüntülenen çevre felaketi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de harekete geçti.





SUYUN ÖNÜNE SET ÇEKİLDİ İDDİASI

İddialara göre barajın kuyruk suyu kapaklarında bakım ve tamir sırasında suyun önüne set çekilerek balıkların oksijensiz kaldığı ve bunun üzerine telef oldukları öne sürüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraf karelerinde telef olan balıkların çuvala doldurulduğu ortaya çıktı.

Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk de Çayaltı HES’e 24 bin 307 lira para cezası kesildiğini açıkladı.