taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

Balık ölümleri HES'e ceza getirdi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Çayaltı HES’in barajında yaşandığı iddia edilen balık ölümlerine ilişkin ilgili şirkete, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 24 bin lira para cezası kesti.

İHA | 13.01.2018 - 03:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Devrek ilçesinde ırmak üzerine kurulu bulunan Çayaltı Hidroelektrik Santrali’ne ait barajda meydana gelen balık ölümleri çevrecileri harekete geçirdi.

Geçen yıl Kasım ayında vatandaşlar tarafından görüntülenen çevre felaketi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de harekete geçti.

Balık ölümleri HES'e ceza getirdi


SUYUN ÖNÜNE SET ÇEKİLDİ İDDİASI

İddialara göre barajın kuyruk suyu kapaklarında bakım ve tamir sırasında suyun önüne set çekilerek balıkların oksijensiz kaldığı ve bunun üzerine telef oldukları öne sürüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraf karelerinde telef olan balıkların çuvala doldurulduğu ortaya çıktı.

Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk de Çayaltı HES’e 24 bin 307 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

42
İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

7
ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

44
Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

17
Bayern Leverkusen'i de dağıttı

Bayern Leverkusen'i de dağıttı

6
Anadolu Efes Kızılyıldız'ı devirdi

Anadolu Efes Kızılyıldız'ı devirdi

2
ABD petrol sondaj kulesi sayısını arttırdı

ABD petrol sondaj kulesi sayısını arttırdı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM