taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.473
USD
3,7584
EURO
4,5579
ALTIN
161,00
PETR
69,1500

Balık sezonu bir türlü açılamıyor

Av sezonunun açılmasına rağmen ağlarını boşa atan balıkçılar kara kara düşünüyor. Balıkçılar geçim sıkıntısı çekerken vatandaş da tezgahtaki pahalılıktan şikayet ediyor.

DHA | 12.01.2018 - 14:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Denizlerde av sezonu açılalı 4 ay oldu ama balık sezonu bir türlü açılamadı. Ağlarını boşa atan balıkçılar geçim sıkıntısından, sofrasına hamsi, istavrit ve çipura koyamayan vatandaş ise tezgahlardaki pahalılıktan şikayetçi.

Balık sezonu bir türlü açılamıyor

"20 GÜNDÜR YATIYORUZ"

Sarıyer'in balıkçı köyü olarak bilinen Rumeli Feneri'nde de moraller bozuk. Önceki yıllarda sabahın erken saatlerinde ağlarını denize atan balıkçı tekneleri bu yıl iskeleye demirli halde duruyor.  Günü denizde değil de kahvehanede geçirdiklerini ve son 20 gündür denize açılmadığını söyleyen 38 yıllık balıkçı Mehmet Gerçek, "Denizden eli boş dönmesek de tuttuğumuz balık bu yıl tatmin etmiyor. Balıkçıların yüzde 80'i bu sene zararda. Rumeli Feneri'ndeki balıkçı teknelerinin çoğu yatıyor. Balık olmadığından bizler denize çıkmıyoruz, 20 gündür yatıyoruz. Ne yiyip içeceğiz diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Balık sezonu bir türlü açılamıyor

'BALIKÇILIK BAKANLIĞI' İSTİYORLAR

Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen 'balıkçılık bakanlığı' bulunmadığına dikkat çeken Mehmet Gerçek, balıkçıların yaşadıkları sıkıntılara daha etkili ve hızlı bir çözüm için bakanlık istediklerini söyledi.

Balık sezonu bir türlü açılamıyor

"BİZİ ÇİFTÇİ İLE AYNI STATÜYE KOYUYORLAR"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olduklarını belirten Gerçek, "Bizim her şeyimiz deniz. Denizlerimize iyi yatırımlar yapılsa Türkiye olarak uçarız. Ama bizim bir balıkçılık bakanlığımız dahi yok. Tarım Bakanlığı'na bağlıyız. Bizi çiftçi ile aynı statüye koyuyorlar. Çiftçi eker, mahsulünü alır. Balıkçı çiftçi gibi değil, balıkçı avcıdır. O denize açılacak ve balığını yakalayacak." şeklinde konuştu. 22 yıldır balıkçılık yapan Mecnun Ceylan da balıkçılık bakanlığı olmasından yana olduğunu ifade etti.

Balık sezonu bir türlü açılamıyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

201
Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

215
Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

71
Meclis, milletvekillerinin sağlık yardımlarına zam yaptı

Meclis, milletvekillerinin sağlık yardımlarına zam yaptı

859
697 sayılı KHK Resmi Gazete'de

697 sayılı KHK Resmi Gazete'de

47
2017 yılının en güvenli otomobili: Volvo XC60

2017 yılının en güvenli otomobili: Volvo XC60

31
Kastamonu'da kayıp aileye ilişkin savcılık raporu

Kastamonu'da kayıp aileye ilişkin savcılık raporu

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM