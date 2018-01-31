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Balık tutarken denize düşen adam son anda kurtarıldı

Yalova'da balık tutarken denize düşen yaşlı adamı kurtaran sağlık ekipleri, 5 dakika daha gecikilseydi hayatını kaybedeceğini söyledi.

İHA | 31.01.2018 - 13:23..
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Yalova’da, "Yozgatlım" adlı tekne ile denize açılan ve Yalova kıyılarında balık avlamaya başlayan A.E, ağlarını çektiği esnada ayağı kayarak denize düştü. Soğuk sulara düşen yaşlı adam bir müddet tekneye çıkmaya çalışsa da bunu başaramadı.

DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Bağırarak kıyıdaki adamlardan yardım isteyen yaşlı adamı fark eden vatandaşlar durumu deniz polisine bildirdi. Belirtilen noktaya hareket eden ekip, donmak üzere olan yaşlı adamı kurtardı.

Balık tutarken denize düşen adam son anda kurtarıldı

5 DAKİKA DAHA KALSAYDI BOĞULABİLİRDİ

Kıyıya çıkartılan yaşlı adama ilk müdahale ambulansta yapıldı. Sağlık ekipleri 5 dakika daha geç kalınsa yaşlı adamın boğulabileceğini dile getirdi. Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürülen A.E. tedavi altına alındı.

Balık tutarken denize düşen adam son anda kurtarıldı

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