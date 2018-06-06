Balık tutmak için gittiği ırmakta boğuldu

Mustafa Yüksel 5 Haziran'ın akşam saatlerinde balık tutmak için Kızlar Irmağı’na gitti. Ailesi Yüksel'den uzun süre haber alamadı. Telaşlanan aile, aramaya çıktı. Aramalardan sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi.
EŞYALARI KIZLAR IRMAĞI'NDA BULUNDU
Yüksel'in eşyaları Kızlar Irmağı'nın yüzeyinde bulununca, 37 yaşındaki adamın boğulma ihtimali üzerine çalışmalar başlatıldı. Terme Arama Kurtarma ekipleri olay yerinde Mustafa Yüksel’in cansız bedenine ulaştı.
Yüzme bilmediği öğrenilen Mustafa Yüksel'in balık tutarken dengesini kaybedip suya düştüğü üzerinde duruluyor.