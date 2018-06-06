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Balık tutmak için gittiği ırmakta boğuldu

Samsun'a bağlı Terme ilçesinde 37 yaşındaki Mustafa Yüksel'in balık tutmak için gittiği ırmakta cesedi bulundu.

DHA | 06.06.2018 - 09:27..
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Mustafa Yüksel 5 Haziran'ın akşam saatlerinde balık tutmak için Kızlar Irmağı’na gitti. Ailesi Yüksel'den uzun süre haber alamadı. Telaşlanan aile, aramaya çıktı. Aramalardan sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi.

Balık tutmak için gittiği ırmakta boğuldu

EŞYALARI KIZLAR IRMAĞI'NDA BULUNDU

Yüksel'in eşyaları Kızlar Irmağı'nın yüzeyinde bulununca, 37 yaşındaki adamın boğulma ihtimali üzerine çalışmalar başlatıldı. Terme Arama Kurtarma ekipleri olay yerinde Mustafa Yüksel’in cansız bedenine ulaştı.

Yüzme bilmediği öğrenilen Mustafa Yüksel'in balık tutarken dengesini kaybedip suya düştüğü üzerinde duruluyor.

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